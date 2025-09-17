IDRISS (IDRISS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00595809 24J Tinggi $ 0.00617983 Sepanjang Masa $ 0.05168 Harga Terendah $ 0.00249485 Perubahan Harga (1J) -0.43% Perubahan Harga (1D) +1.09% Perubahan Harga (7D) +5.42%

IDRISS (IDRISS) harga masa nyata ialah $0.00614513. Sepanjang 24 jam yang lalu, IDRISS didagangkan antara $ 0.00595809 rendah dan $ 0.00617983 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IDRISS sepanjang masa ialah $ 0.05168, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00249485.

Dari segi prestasi jangka pendek, IDRISS telah berubah sebanyak -0.43% sejak sejam yang lalu, +1.09% dalam 24 jam dan +5.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

IDRISS (IDRISS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 759.70K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.15M Bekalan Peredaran 123.63M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa IDRISS ialah $ 759.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IDRISS ialah 123.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.15M.