iETH v1 (IETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 5,243.0 $ 5,243.0 $ 5,243.0 24J Rendah $ 5,381.51 $ 5,381.51 $ 5,381.51 24J Tinggi 24J Rendah $ 5,243.0$ 5,243.0 $ 5,243.0 24J Tinggi $ 5,381.51$ 5,381.51 $ 5,381.51 Sepanjang Masa $ 5,842.33$ 5,842.33 $ 5,842.33 Harga Terendah $ 912.97$ 912.97 $ 912.97 Perubahan Harga (1J) +0.63% Perubahan Harga (1D) +0.98% Perubahan Harga (7D) +5.81% Perubahan Harga (7D) +5.81%

iETH v1 (IETH) harga masa nyata ialah $5,373.28. Sepanjang 24 jam yang lalu, IETH didagangkan antara $ 5,243.0 rendah dan $ 5,381.51 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IETH sepanjang masa ialah $ 5,842.33, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 912.97.

Dari segi prestasi jangka pendek, IETH telah berubah sebanyak +0.63% sejak sejam yang lalu, +0.98% dalam 24 jam dan +5.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

iETH v1 (IETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 362.62K$ 362.62K $ 362.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 362.62K$ 362.62K $ 362.62K Bekalan Peredaran 67.38 67.38 67.38 Jumlah Bekalan 67.38340080062946 67.38340080062946 67.38340080062946

Had Pasaran semasa iETH v1 ialah $ 362.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IETH ialah 67.38, dengan jumlah bekalan sebanyak 67.38340080062946. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 362.62K.