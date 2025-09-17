IF Science (IFSCI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00782424$ 0.00782424 $ 0.00782424 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -1.83% Perubahan Harga (7D) +16.32% Perubahan Harga (7D) +16.32%

IF Science (IFSCI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IFSCI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IFSCI sepanjang masa ialah $ 0.00782424, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IFSCI telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -1.83% dalam 24 jam dan +16.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

IF Science (IFSCI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 57.19K$ 57.19K $ 57.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 57.19K$ 57.19K $ 57.19K Bekalan Peredaran 949.99M 949.99M 949.99M Jumlah Bekalan 949,992,372.557294 949,992,372.557294 949,992,372.557294

Had Pasaran semasa IF Science ialah $ 57.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IFSCI ialah 949.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 949992372.557294. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.19K.