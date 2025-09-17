Lagi Mengenai IFSCI

IF Science Logo

IF Science Harga (IFSCI)

Tidak tersenarai

1 IFSCI ke USD Harga Langsung:

--
----
-2.30%1D
USD
IF Science (IFSCI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:05:34 (UTC+8)

IF Science (IFSCI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00782424
$ 0.00782424$ 0.00782424

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-1.83%

+16.32%

+16.32%

IF Science (IFSCI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IFSCI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IFSCI sepanjang masa ialah $ 0.00782424, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IFSCI telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -1.83% dalam 24 jam dan +16.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

IF Science (IFSCI) Maklumat Pasaran

$ 57.19K
$ 57.19K$ 57.19K

--
----

$ 57.19K
$ 57.19K$ 57.19K

949.99M
949.99M 949.99M

949,992,372.557294
949,992,372.557294 949,992,372.557294

Had Pasaran semasa IF Science ialah $ 57.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IFSCI ialah 949.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 949992372.557294. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.19K.

IF Science (IFSCI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga IF Science kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga IF Science kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga IF Science kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga IF Science kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.83%
30 Hari$ 0+23.18%
60 Hari$ 0+18.53%
90 Hari$ 0--

Apakah itu IF Science (IFSCI)

IF Science is the first end-to-end AI solution in DeSci featuring its proprietary native IF-SCI MAC Framework and Nutritional Data Annotation Platform that seeks to fine-tune and train AI models. The underlying tech is powered by IFSCI-Multi Agent Control, a sophisticated food recognition framework for Intermittent Fasting (IF). This framework provides a comprehensive multi-model, multi-agent system specifically designed for food analysis and dietary tracking in IF contexts. By leveraging powerful agent orchestration capabilities, it enables accurate food identification, nutritional analysis, and dietary compliance verification. Aside from IF Science agentic framework, its annotation platform also acts as a knowledge pipeline. IF Science seeks to become a comprehensive end-to-end AI solution—from precise annotation to cutting-edge model fine-tuning/training, and enterprise-grade dataset commercialization.

IF Science (IFSCI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

IF Science Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai IF Science (IFSCI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset IF Science (IFSCI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk IF Science.

Semak IF Science ramalan harga sekarang!

IFSCI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik IF Science (IFSCI)

Memahami tokenomik IF Science (IFSCI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IFSCI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai IF Science (IFSCI)

Berapakah nilai IF Science (IFSCI) hari ini?
Harga langsung IFSCI dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IFSCI ke USD?
Harga semasa IFSCI ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran IF Science?
Had pasaran untuk IFSCI ialah $ 57.19K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IFSCI?
Bekalan edaran IFSCI ialah 949.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IFSCI?
IFSCI mencapai harga ATH sebanyak 0.00782424 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IFSCI?
IFSCI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan IFSCI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IFSCIialah -- USD.
Adakah IFSCI akan naik lebih tinggi tahun ini?
IFSCI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IFSCIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:05:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.