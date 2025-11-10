BursaDEX+
Harga Iggy The Iguana langsung hari ini ialah 0.00011049 USD.IGGY modal pasaran ialah 110,340 USD. Jejaki masa nyata IGGY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai IGGY

Maklumat Harga IGGY

Apakah IGGY

Laman Web Rasmi IGGY

Tokenomik IGGY

Ramalan Harga IGGY

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Iggy The Iguana Logo

Iggy The Iguana Harga (IGGY)

Tidak tersenarai

1 IGGY ke USD Harga Langsung:

$0.00011049
+5.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Iggy The Iguana (IGGY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:43:25 (UTC+8)

Iggy The Iguana Harga Hari Ini

Harga langsung Iggy The Iguana (IGGY) hari ini ialah $ 0.00011049, dengan 5.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IGGY kepada USD penukaran adalah $ 0.00011049 setiap IGGY.

Iggy The Iguana kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 110,340, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B IGGY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IGGY didagangkan antara $ 0.00010449 (rendah) dan $ 0.0001104 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00110577, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010449.

Dalam prestasi jangka pendek, IGGY dipindahkan +1.29% dalam sejam terakhir dan -13.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Iggy The Iguana (IGGY) Maklumat Pasaran

$ 110.34K
--
$ 110.34K
1.00B
1,000,000,000.0
Had Pasaran semasa Iggy The Iguana ialah $ 110.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IGGY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 110.34K.

Iggy The Iguana Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00010449
24J Rendah
$ 0.0001104
24J Tinggi

$ 0.00010449
$ 0.0001104
$ 0.00110577
$ 0.00010449
+1.29%

+5.51%

-13.40%

-13.40%

Iggy The Iguana (IGGY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Iggy The Iguana kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Iggy The Iguana kepada USD adalah $ -0.0000473631.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Iggy The Iguana kepada USD adalah $ -0.0000984817.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Iggy The Iguana kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.51%
30 Hari$ -0.0000473631-42.86%
60 Hari$ -0.0000984817-89.13%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Iggy The Iguana

Iggy The Iguana (IGGY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IGGY pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Iggy The Iguana (IGGY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Iggy The Iguana berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Iggy The Iguana yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk IGGY ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Iggy The Iguana Ramalan Harga.

Apakah itu Iggy The Iguana (IGGY)

$IGGY's origins can be traced back to an iguana named Iggy. According to several prominent media outlets, including New York Magazine and Mashable, Iggy fell from a chair during dinner, somersaulting himself and knocking over a salad. Twitter user @connerhallmark's sharing of the incident further fueled the story, turning Iggy into a cultural symbol of the "innocently injured" online hero. On platforms like Reddit, TikTok, and X, comedic videos centered around Iggy have been recreated, and his unique meme culture has continuously evolved, forming a highly recognizable humorous community memory. Subsequently, the $IGGY token was created on Ethereum

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Iggy The Iguana (IGGY) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Iggy The Iguana

Berapakah nilai 1 Iggy The Iguana pada tahun 2030?
Jika Iggy The Iguana berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Iggy The Iguana berpotensi dan jangkaan ROI.
Iggy The Iguana (IGGY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.