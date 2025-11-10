Iggy The Iguana Harga Hari Ini

Harga langsung Iggy The Iguana (IGGY) hari ini ialah $ 0.00011049, dengan 5.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IGGY kepada USD penukaran adalah $ 0.00011049 setiap IGGY.

Iggy The Iguana kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 110,340, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B IGGY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IGGY didagangkan antara $ 0.00010449 (rendah) dan $ 0.0001104 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00110577, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010449.

Dalam prestasi jangka pendek, IGGY dipindahkan +1.29% dalam sejam terakhir dan -13.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Iggy The Iguana (IGGY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 110.34K$ 110.34K $ 110.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 110.34K$ 110.34K $ 110.34K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Iggy The Iguana ialah $ 110.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IGGY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 110.34K.