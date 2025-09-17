Ignis (IGNIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00060999 $ 0.00060999 $ 0.00060999 24J Rendah $ 0.00065023 $ 0.00065023 $ 0.00065023 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00060999$ 0.00060999 $ 0.00060999 24J Tinggi $ 0.00065023$ 0.00065023 $ 0.00065023 Sepanjang Masa $ 20.25$ 20.25 $ 20.25 Harga Terendah $ 0.00005993$ 0.00005993 $ 0.00005993 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +6.57% Perubahan Harga (7D) +18.22% Perubahan Harga (7D) +18.22%

Ignis (IGNIS) harga masa nyata ialah $0.00065017. Sepanjang 24 jam yang lalu, IGNIS didagangkan antara $ 0.00060999 rendah dan $ 0.00065023 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IGNIS sepanjang masa ialah $ 20.25, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005993.

Dari segi prestasi jangka pendek, IGNIS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +6.57% dalam 24 jam dan +18.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ignis (IGNIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 494.88K$ 494.88K $ 494.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 650.18K$ 650.18K $ 650.18K Bekalan Peredaran 761.14M 761.14M 761.14M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ignis ialah $ 494.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IGNIS ialah 761.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 650.18K.