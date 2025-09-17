Apakah itu Ignore Fud (4TOKEN)

What is the project about? 4TOKEN A new kind of meme token that supports DeFi and Blockchain innovations. What makes your project unique? 4TOKEN is a hold-to-earn token, where we can earn USDT just by holding it. You need to hold at least 400k 4TOKENs to be eligible. The USDT reflections and rewards earned by holders come from the taxes generated from sold 4TOKENs. 2nd, 4TOKEN has an 8% sales tax. This is to encourage the people to hold on to their 4TOKEN with us for long term while we fulfill the use cases that will benefit the whole community Nevertheless, if they decide to sell, it will still help the community through the sell tax and beneficial to the whole ecosystem. You know why? Because of the 8% sell tax, wherein: 3% goes to reflections or rewards for holders. 2% will be added to 4TOKEN/CORE liquidity. This is an auto-LP mechanism to ensure that we have enough liquidity in the long run. 2% will be burned to help reduce the supply of 4TOKEN. Note that this is an auto-burn mechanism. 1% will be converted to CORE for operational expenses and the growth fund to build utilities. History of your project. The Ignore Fud Project was created to help Coredao, Binance, and the cryptocurrency industry as a whole get more people to use and adopt cryptocurrencies. We provide a community-centric meme ecosystem, a unique hold to earn with exposure to a large and strong community of users What’s next for your project? A meme token at first. But in the future, we will create the following use cases to support DeFi and Blockchain innovations We will build or make a Blockchain Validator/Staking Node like CORE Staking Node, ADA Staking Node, BNB Staking Node, Cosmos Staking Node, New Blockchains with Staking Node, and even other potential Tokens that earn staking rewards. What can your token be used for? Hold To Earn

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Ignore Fud Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ignore Fud (4TOKEN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ignore Fud (4TOKEN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ignore Fud.

Semak Ignore Fud ramalan harga sekarang!

4TOKEN kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Ignore Fud (4TOKEN)

Memahami tokenomik Ignore Fud (4TOKEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token 4TOKEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ignore Fud (4TOKEN) Berapakah nilai Ignore Fud (4TOKEN) hari ini? Harga langsung 4TOKEN dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa 4TOKEN ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa 4TOKEN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Ignore Fud? Had pasaran untuk 4TOKEN ialah $ 16.82K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran 4TOKEN? Bekalan edaran 4TOKEN ialah 22.48B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) 4TOKEN? 4TOKEN mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa 4TOKEN? 4TOKEN melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan 4TOKEN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk 4TOKENialah -- USD . Adakah 4TOKEN akan naik lebih tinggi tahun ini? 4TOKEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak 4TOKENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Ignore Fud (4TOKEN) Kemas Kini Industri Penting