Apakah itu IguVerse IGU (IGU)

IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections.

IguVerse IGU Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai IguVerse IGU (IGU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset IguVerse IGU (IGU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Tokenomik IguVerse IGU (IGU)

Memahami tokenomik IguVerse IGU (IGU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai IguVerse IGU (IGU) Berapakah nilai IguVerse IGU (IGU) hari ini? Harga langsung IGU dalam USD ialah 0.00116138 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa IGU ke USD? $ 0.00116138 . Lihat Harga semasa IGU ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran IguVerse IGU? Had pasaran untuk IGU ialah $ 338.50K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran IGU? Bekalan edaran IGU ialah 291.52M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IGU? IGU mencapai harga ATH sebanyak 0.287446 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IGU? IGU melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan IGU? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IGUialah -- USD . Adakah IGU akan naik lebih tinggi tahun ini? IGU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IGUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

