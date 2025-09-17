IguVerse IGU Harga (IGU)
+2.22%
+3.54%
-18.46%
-18.46%
IguVerse IGU (IGU) harga masa nyata ialah $0.00116138. Sepanjang 24 jam yang lalu, IGU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00116166 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IGU sepanjang masa ialah $ 0.287446, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, IGU telah berubah sebanyak +2.22% sejak sejam yang lalu, +3.54% dalam 24 jam dan -18.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa IguVerse IGU ialah $ 338.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IGU ialah 291.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 464.46K.
Pada hari ini, perubahan harga IguVerse IGU kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga IguVerse IGU kepada USD adalah $ -0.0003626492.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga IguVerse IGU kepada USD adalah $ -0.0006816100.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga IguVerse IGU kepada USD adalah $ +0.0003211899071541097.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+3.54%
|30 Hari
|$ -0.0003626492
|-31.22%
|60 Hari
|$ -0.0006816100
|-58.68%
|90 Hari
|$ +0.0003211899071541097
|+38.23%
IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections.
