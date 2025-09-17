Ikigai (IKIGAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00411775$ 0.00411775 $ 0.00411775 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +4.05% Perubahan Harga (1D) +0.81% Perubahan Harga (7D) +6.65% Perubahan Harga (7D) +6.65%

Ikigai (IKIGAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IKIGAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IKIGAI sepanjang masa ialah $ 0.00411775, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IKIGAI telah berubah sebanyak +4.05% sejak sejam yang lalu, +0.81% dalam 24 jam dan +6.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ikigai (IKIGAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K Bekalan Peredaran 821.43M 821.43M 821.43M Jumlah Bekalan 821,433,884.3687133 821,433,884.3687133 821,433,884.3687133

Had Pasaran semasa Ikigai ialah $ 10.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IKIGAI ialah 821.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 821433884.3687133. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.85K.