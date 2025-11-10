Ikon Harga Hari Ini

Harga langsung Ikon (IKON) hari ini ialah $ 0.00026838, dengan 4.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IKON kepada USD penukaran adalah $ 0.00026838 setiap IKON.

Ikon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 266,067, dengan bekalan edaran sebanyak 999.90M IKON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IKON didagangkan antara $ 0.0002278 (rendah) dan $ 0.00027779 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00098897, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00009409.

Dalam prestasi jangka pendek, IKON dipindahkan +1.46% dalam sejam terakhir dan -18.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ikon (IKON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 266.07K$ 266.07K $ 266.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 266.07K$ 266.07K $ 266.07K Bekalan Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Jumlah Bekalan 999,899,051.7971951 999,899,051.7971951 999,899,051.7971951

Had Pasaran semasa Ikon ialah $ 266.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IKON ialah 999.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999899051.7971951. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 266.07K.