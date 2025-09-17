IlluminatiCoin (NATI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.24% Perubahan Harga (1D) -11.78% Perubahan Harga (7D) -10.78% Perubahan Harga (7D) -10.78%

IlluminatiCoin (NATI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NATI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NATI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NATI telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, -11.78% dalam 24 jam dan -10.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

IlluminatiCoin (NATI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.43M$ 16.43M $ 16.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.43M$ 16.43M $ 16.43M Bekalan Peredaran 33.00T 33.00T 33.00T Jumlah Bekalan 33,000,000,000,000.0 33,000,000,000,000.0 33,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa IlluminatiCoin ialah $ 16.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NATI ialah 33.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 33000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.43M.