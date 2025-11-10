Illusion of Trader Harga Hari Ini

Harga langsung Illusion of Trader (RETARD) hari ini ialah $ 0.00000515, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RETARD kepada USD penukaran adalah $ 0.00000515 setiap RETARD.

Illusion of Trader kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,141.01, dengan bekalan edaran sebanyak 998.14M RETARD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RETARD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00007062, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000514.

Dalam prestasi jangka pendek, RETARD dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -14.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Illusion of Trader (RETARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.14K$ 5.14K $ 5.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.14K$ 5.14K $ 5.14K Bekalan Peredaran 998.14M 998.14M 998.14M Jumlah Bekalan 998,136,141.311816 998,136,141.311816 998,136,141.311816

