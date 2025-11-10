iLuminary Token Harga Hari Ini

Harga langsung iLuminary Token (ILMT) hari ini ialah $ 0.01098564, dengan 7.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ILMT kepada USD penukaran adalah $ 0.01098564 setiap ILMT.

iLuminary Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 176,694, dengan bekalan edaran sebanyak 15.96M ILMT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ILMT didagangkan antara $ 0.01096469 (rendah) dan $ 0.01186086 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03000248, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00183544.

Dalam prestasi jangka pendek, ILMT dipindahkan -0.17% dalam sejam terakhir dan -34.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

iLuminary Token (ILMT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 176.69K$ 176.69K $ 176.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Bekalan Peredaran 15.96M 15.96M 15.96M Jumlah Bekalan 139,389,969.730026 139,389,969.730026 139,389,969.730026

Had Pasaran semasa iLuminary Token ialah $ 176.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ILMT ialah 15.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 139389969.730026. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.54M.