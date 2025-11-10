BursaDEX+
Harga iLuminary Token langsung hari ini ialah 0.01098564 USD.ILMT modal pasaran ialah 176,694 USD. Jejaki masa nyata ILMT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

iLuminary Token (ILMT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:23:29 (UTC+8)

iLuminary Token Harga Hari Ini

Harga langsung iLuminary Token (ILMT) hari ini ialah $ 0.01098564, dengan 7.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ILMT kepada USD penukaran adalah $ 0.01098564 setiap ILMT.

iLuminary Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 176,694, dengan bekalan edaran sebanyak 15.96M ILMT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ILMT didagangkan antara $ 0.01096469 (rendah) dan $ 0.01186086 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03000248, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00183544.

Dalam prestasi jangka pendek, ILMT dipindahkan -0.17% dalam sejam terakhir dan -34.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

iLuminary Token (ILMT) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa iLuminary Token ialah $ 176.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ILMT ialah 15.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 139389969.730026. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.54M.

iLuminary Token Sejarah Harga USD

iLuminary Token (ILMT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga iLuminary Token kepada USD adalah $ -0.00087521637045872.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga iLuminary Token kepada USD adalah $ +0.0129693301.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga iLuminary Token kepada USD adalah $ +0.0485633948.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga iLuminary Token kepada USD adalah $ +0.004132161471427563.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00087521637045872-7.37%
30 Hari$ +0.0129693301+118.06%
60 Hari$ +0.0485633948+442.06%
90 Hari$ +0.004132161471427563+60.29%

Ramalan Harga untuk iLuminary Token

iLuminary Token (ILMT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ILMT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
iLuminary Token (ILMT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga iLuminary Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga iLuminary Token yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ILMT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik iLuminary Token Ramalan Harga.

Apakah itu iLuminary Token (ILMT)

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

iLuminary Token (ILMT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai iLuminary Token

Berapakah nilai 1 iLuminary Token pada tahun 2030?
Jika iLuminary Token berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga iLuminary Token berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:23:29 (UTC+8)

