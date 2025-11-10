Imagen Network Harga Hari Ini

Harga langsung Imagen Network (IMAGE) hari ini ialah $ 0.00048315, dengan 4.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IMAGE kepada USD penukaran adalah $ 0.00048315 setiap IMAGE.

Imagen Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,415,726, dengan bekalan edaran sebanyak 5.00B IMAGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IMAGE didagangkan antara $ 0.00045673 (rendah) dan $ 0.00065742 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03800209, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0002479.

Dalam prestasi jangka pendek, IMAGE dipindahkan -0.75% dalam sejam terakhir dan -67.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Imagen Network (IMAGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.42M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.42M Bekalan Peredaran 5.00B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Imagen Network ialah $ 2.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IMAGE ialah 5.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.42M.