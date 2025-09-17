Impermax (IBEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04890176 $ 0.04890176 $ 0.04890176 24J Rendah $ 0.050402 $ 0.050402 $ 0.050402 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04890176$ 0.04890176 $ 0.04890176 24J Tinggi $ 0.050402$ 0.050402 $ 0.050402 Sepanjang Masa $ 0.106194$ 0.106194 $ 0.106194 Harga Terendah $ 0.0010416$ 0.0010416 $ 0.0010416 Perubahan Harga (1J) +0.35% Perubahan Harga (1D) +0.05% Perubahan Harga (7D) -0.01% Perubahan Harga (7D) -0.01%

Impermax (IBEX) harga masa nyata ialah $0.050212. Sepanjang 24 jam yang lalu, IBEX didagangkan antara $ 0.04890176 rendah dan $ 0.050402 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IBEX sepanjang masa ialah $ 0.106194, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0010416.

Dari segi prestasi jangka pendek, IBEX telah berubah sebanyak +0.35% sejak sejam yang lalu, +0.05% dalam 24 jam dan -0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Impermax (IBEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M Bekalan Peredaran 72.25M 72.25M 72.25M Jumlah Bekalan 72,247,968.805633 72,247,968.805633 72,247,968.805633

Had Pasaran semasa Impermax ialah $ 3.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IBEX ialah 72.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 72247968.805633. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.63M.