Impossible Finance (IF) harga masa nyata ialah $0.00616424. Sepanjang 24 jam yang lalu, IF didagangkan antara $ 0.00606271 rendah dan $ 0.00617644 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IF sepanjang masa ialah $ 7.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00461201.
Dari segi prestasi jangka pendek, IF telah berubah sebanyak +0.11% sejak sejam yang lalu, +1.40% dalam 24 jam dan -12.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Impossible Finance ialah $ 62.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IF ialah 10.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10086744.94743067. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.17K.
Pada hari ini, perubahan harga Impossible Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Impossible Finance kepada USD adalah $ -0.0008491086.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Impossible Finance kepada USD adalah $ -0.0007131785.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Impossible Finance kepada USD adalah $ -0.0011897680510241185.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.40%
|30 Hari
|$ -0.0008491086
|-13.77%
|60 Hari
|$ -0.0007131785
|-11.56%
|90 Hari
|$ -0.0011897680510241185
|-16.17%
The first two Impossible Finance products revolve around yield & autonomous community creation. Versus TradFi’s low yields, defi yield protocols have been a killer app, but impermanent loss still looms large. Instead, focusing on low-IL asset pools such as EUR and JPY stablecoins, where central banks have negative interest rates, or non-dividend yielding synthetics (hint: high growth stocks don’t have dividends) like synthetic TSLA, we propose the first wave of “Impossible Yield” products powered by our stablecoin swap, StableXswap. Taking a page out of Aave & Synthetix’ playbook, this also encourages us to integrate many synthetic assets, lending protocols, and cross-chain solutions to aggregate liquidity. This yield generated from stable EUR, JPY, or TSLA pools is unbeatable by TradFi, at least until the ECB changes policies, the Japanese population pyramid inverts, or Elon Musk changes his website’s FAQ. In early 2021, we saw Wall Street Bets clash with Robinhood & hedge funds, putting emphasis on addressing retail users’ needs without sacrificing user autonomy. Beyond avoiding business models that actively harm users (i.e. selling flow to frontrunners, or hiding spreads to mask fees), why would you ever accept dividendless holdings when defi can give you yield? That’s Impossible Finance: we’re hellbent on providing better financial instruments for the world. The second release of Impossible Finance products tackle crypto’s best killer app: fundraising. In the wake of 2017 ICO scams, Vitalik posited DAICOs, (DAO + ICOs), where project teams could raise smart- contract vested funds, provided they achieve certain milestones. Governors determined whether the team was still building, or else refund investors. However, 2018 lacked robust governance and voting portals (i.e.snapshot.page), let alone real products to invest in. Today, we propose the launch of self-sustaining- initial-dex-offerings, or SSIDOs. With the power of yield from our AMMs and partner protocols, a team that raises $10M with a $2M burn rate can be self-sustaining with just 20% APY, creating a new raise once, build forever model. The Andre’s of the world can find capital & liquidity and no longer need to rely on cexes and rent-seeking private investment funds to pay the bills. Meanwhile, vesting stable LP tokens from the fundraise stay within our AMM, which creates sticky TVL. Teams that raise via this system get automatically transparent banking, while traders get access to steady liquidity, anti-rugpull peace of mind. Our mission at Impossible Finance will be to continue finding win-wins for traders, investors, projects, and protocols alike.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.