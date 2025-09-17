Lagi Mengenai IF

Impossible Finance Harga (IF)

Tidak tersenarai

1 IF ke USD Harga Langsung:

$0.00616424
$0.00616424$0.00616424
+1.40%1D
Impossible Finance (IF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:06:11 (UTC+8)

Impossible Finance (IF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00606271
24J Rendah
$ 0.00617644
24J Tinggi

$ 0.00606271
$ 0.00617644
$ 7.94
$ 0.00461201
+0.11%

+1.40%

-12.53%

-12.53%

Impossible Finance (IF) harga masa nyata ialah $0.00616424. Sepanjang 24 jam yang lalu, IF didagangkan antara $ 0.00606271 rendah dan $ 0.00617644 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IF sepanjang masa ialah $ 7.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00461201.

Dari segi prestasi jangka pendek, IF telah berubah sebanyak +0.11% sejak sejam yang lalu, +1.40% dalam 24 jam dan -12.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Impossible Finance (IF) Maklumat Pasaran

$ 62.17K
--
$ 62.17K
10.09M
10,086,744.94743067
Had Pasaran semasa Impossible Finance ialah $ 62.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IF ialah 10.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10086744.94743067. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.17K.

Impossible Finance (IF) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Impossible Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Impossible Finance kepada USD adalah $ -0.0008491086.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Impossible Finance kepada USD adalah $ -0.0007131785.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Impossible Finance kepada USD adalah $ -0.0011897680510241185.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.40%
30 Hari$ -0.0008491086-13.77%
60 Hari$ -0.0007131785-11.56%
90 Hari$ -0.0011897680510241185-16.17%

Apakah itu Impossible Finance (IF)

The first two Impossible Finance products revolve around yield & autonomous community creation. Versus TradFi’s low yields, defi yield protocols have been a killer app, but impermanent loss still looms large. Instead, focusing on low-IL asset pools such as EUR and JPY stablecoins, where central banks have negative interest rates, or non-dividend yielding synthetics (hint: high growth stocks don’t have dividends) like synthetic TSLA, we propose the first wave of “Impossible Yield” products powered by our stablecoin swap, StableXswap. Taking a page out of Aave & Synthetix’ playbook, this also encourages us to integrate many synthetic assets, lending protocols, and cross-chain solutions to aggregate liquidity. This yield generated from stable EUR, JPY, or TSLA pools is unbeatable by TradFi, at least until the ECB changes policies, the Japanese population pyramid inverts, or Elon Musk changes his website’s FAQ. In early 2021, we saw Wall Street Bets clash with Robinhood & hedge funds, putting emphasis on addressing retail users’ needs without sacrificing user autonomy. Beyond avoiding business models that actively harm users (i.e. selling flow to frontrunners, or hiding spreads to mask fees), why would you ever accept dividendless holdings when defi can give you yield? That’s Impossible Finance: we’re hellbent on providing better financial instruments for the world. The second release of Impossible Finance products tackle crypto’s best killer app: fundraising. In the wake of 2017 ICO scams, Vitalik posited DAICOs, (DAO + ICOs), where project teams could raise smart- contract vested funds, provided they achieve certain milestones. Governors determined whether the team was still building, or else refund investors. However, 2018 lacked robust governance and voting portals (i.e.snapshot.page), let alone real products to invest in. Today, we propose the launch of self-sustaining- initial-dex-offerings, or SSIDOs. With the power of yield from our AMMs and partner protocols, a team that raises $10M with a $2M burn rate can be self-sustaining with just 20% APY, creating a new raise once, build forever model. The Andre’s of the world can find capital & liquidity and no longer need to rely on cexes and rent-seeking private investment funds to pay the bills. Meanwhile, vesting stable LP tokens from the fundraise stay within our AMM, which creates sticky TVL. Teams that raise via this system get automatically transparent banking, while traders get access to steady liquidity, anti-rugpull peace of mind. Our mission at Impossible Finance will be to continue finding win-wins for traders, investors, projects, and protocols alike.

Impossible Finance (IF) Sumber

Laman Web Rasmi

Impossible Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Impossible Finance (IF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Impossible Finance (IF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Impossible Finance.

Semak Impossible Finance ramalan harga sekarang!

IF kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Impossible Finance (IF)

Memahami tokenomik Impossible Finance (IF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Impossible Finance (IF)

Berapakah nilai Impossible Finance (IF) hari ini?
Harga langsung IF dalam USD ialah 0.00616424 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IF ke USD?
Harga semasa IF ke USD ialah $ 0.00616424. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Impossible Finance?
Had pasaran untuk IF ialah $ 62.17K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IF?
Bekalan edaran IF ialah 10.09M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IF?
IF mencapai harga ATH sebanyak 7.94 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IF?
IF melihat harga ATL sebanyak 0.00461201 USD.
Berapakah jumlah dagangan IF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IFialah -- USD.
Adakah IF akan naik lebih tinggi tahun ini?
IF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Impossible Finance (IF) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.