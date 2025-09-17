Lagi Mengenai IDIA

Maklumat Harga IDIA

Laman Web Rasmi IDIA

Tokenomik IDIA

Ramalan Harga IDIA

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Impossible Finance Launchpad Logo

Impossible Finance Launchpad Harga (IDIA)

Tidak tersenarai

1 IDIA ke USD Harga Langsung:

$0.01957674
$0.01957674$0.01957674
-2.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Impossible Finance Launchpad (IDIA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:46:28 (UTC+8)

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01956126
$ 0.01956126$ 0.01956126
24J Rendah
$ 0.02022055
$ 0.02022055$ 0.02022055
24J Tinggi

$ 0.01956126
$ 0.01956126$ 0.01956126

$ 0.02022055
$ 0.02022055$ 0.02022055

$ 3.51
$ 3.51$ 3.51

$ 0.0088129
$ 0.0088129$ 0.0088129

-0.18%

-2.63%

-3.64%

-3.64%

Impossible Finance Launchpad (IDIA) harga masa nyata ialah $0.01957679. Sepanjang 24 jam yang lalu, IDIA didagangkan antara $ 0.01956126 rendah dan $ 0.02022055 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IDIA sepanjang masa ialah $ 3.51, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0088129.

Dari segi prestasi jangka pendek, IDIA telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, -2.63% dalam 24 jam dan -3.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Maklumat Pasaran

$ 14.65M
$ 14.65M$ 14.65M

--
----

$ 19.58M
$ 19.58M$ 19.58M

748.39M
748.39M 748.39M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Impossible Finance Launchpad ialah $ 14.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IDIA ialah 748.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.58M.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Impossible Finance Launchpad kepada USD adalah $ -0.00053042130101973.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Impossible Finance Launchpad kepada USD adalah $ -0.0027815838.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Impossible Finance Launchpad kepada USD adalah $ -0.0045133721.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Impossible Finance Launchpad kepada USD adalah $ -0.009477164213120105.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00053042130101973-2.63%
30 Hari$ -0.0027815838-14.20%
60 Hari$ -0.0045133721-23.05%
90 Hari$ -0.009477164213120105-32.61%

Apakah itu Impossible Finance Launchpad (IDIA)

Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Sumber

Laman Web Rasmi

Impossible Finance Launchpad Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Impossible Finance Launchpad (IDIA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Impossible Finance Launchpad (IDIA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Impossible Finance Launchpad.

Semak Impossible Finance Launchpad ramalan harga sekarang!

IDIA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Impossible Finance Launchpad (IDIA)

Memahami tokenomik Impossible Finance Launchpad (IDIA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IDIA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Impossible Finance Launchpad (IDIA)

Berapakah nilai Impossible Finance Launchpad (IDIA) hari ini?
Harga langsung IDIA dalam USD ialah 0.01957679 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IDIA ke USD?
Harga semasa IDIA ke USD ialah $ 0.01957679. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Impossible Finance Launchpad?
Had pasaran untuk IDIA ialah $ 14.65M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IDIA?
Bekalan edaran IDIA ialah 748.39M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IDIA?
IDIA mencapai harga ATH sebanyak 3.51 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IDIA?
IDIA melihat harga ATL sebanyak 0.0088129 USD.
Berapakah jumlah dagangan IDIA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IDIAialah -- USD.
Adakah IDIA akan naik lebih tinggi tahun ini?
IDIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IDIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:46:28 (UTC+8)

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.