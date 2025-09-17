Impossible Finance Launchpad (IDIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01956126 $ 0.01956126 $ 0.01956126 24J Rendah $ 0.02022055 $ 0.02022055 $ 0.02022055 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01956126$ 0.01956126 $ 0.01956126 24J Tinggi $ 0.02022055$ 0.02022055 $ 0.02022055 Sepanjang Masa $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 Harga Terendah $ 0.0088129$ 0.0088129 $ 0.0088129 Perubahan Harga (1J) -0.18% Perubahan Harga (1D) -2.63% Perubahan Harga (7D) -3.64% Perubahan Harga (7D) -3.64%

Impossible Finance Launchpad (IDIA) harga masa nyata ialah $0.01957679. Sepanjang 24 jam yang lalu, IDIA didagangkan antara $ 0.01956126 rendah dan $ 0.02022055 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IDIA sepanjang masa ialah $ 3.51, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0088129.

Dari segi prestasi jangka pendek, IDIA telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, -2.63% dalam 24 jam dan -3.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.65M$ 14.65M $ 14.65M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.58M$ 19.58M $ 19.58M Bekalan Peredaran 748.39M 748.39M 748.39M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Impossible Finance Launchpad ialah $ 14.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IDIA ialah 748.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.58M.