IMPT (IMPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00481884 $ 0.00481884 $ 0.00481884 24J Rendah $ 0.00498813 $ 0.00498813 $ 0.00498813 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00481884$ 0.00481884 $ 0.00481884 24J Tinggi $ 0.00498813$ 0.00498813 $ 0.00498813 Sepanjang Masa $ 0.02042864$ 0.02042864 $ 0.02042864 Harga Terendah $ 0.00150302$ 0.00150302 $ 0.00150302 Perubahan Harga (1J) +0.37% Perubahan Harga (1D) +0.68% Perubahan Harga (7D) +15.87% Perubahan Harga (7D) +15.87%

IMPT (IMPT) harga masa nyata ialah $0.00497121. Sepanjang 24 jam yang lalu, IMPT didagangkan antara $ 0.00481884 rendah dan $ 0.00498813 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IMPT sepanjang masa ialah $ 0.02042864, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00150302.

Dari segi prestasi jangka pendek, IMPT telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, +0.68% dalam 24 jam dan +15.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

IMPT (IMPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.19M$ 8.19M $ 8.19M Bekalan Peredaran 1.24B 1.24B 1.24B Jumlah Bekalan 1,646,619,083.138525 1,646,619,083.138525 1,646,619,083.138525

Had Pasaran semasa IMPT ialah $ 6.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IMPT ialah 1.24B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1646619083.138525. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.19M.