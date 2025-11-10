Tokenomik in real life coin (IRLCOIN)

Lihat cerapan utama tentang in real life coin (IRLCOIN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:27:10 (UTC+8)
in real life coin (IRLCOIN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk in real life coin (IRLCOIN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 42.27K
Jumlah Bekalan:
$ 999.81M
Bekalan Edaran:
$ 999.81M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 42.27K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00322377
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
in real life coin (IRLCOIN) Maklumat

The popular phrase "IRL" meaning "in real life", has been increasingly viral. There is a new trend of people drawing their coins and charts on paper, and saying they're trading "IRL". We tokenized one of these viral drawings, and have formed a community that is encouraging young crypto traders to get outside and do things in real life, while also allowing them to hold the social stock of the popular phrase "IRL".

Laman Web Rasmi:
https://x.com/i/communities/1960785884233785718

Tokenomik in real life coin (IRLCOIN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik in real life coin (IRLCOIN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token IRLCOIN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token IRLCOIN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik IRLCOIN, terokai IRLCOIN harga langsung token!

IRLCOIN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju IRLCOIN? Halaman ramalan harga IRLCOIN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

