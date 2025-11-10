Inbox Harga Hari Ini

Harga langsung Inbox (INBOX) hari ini ialah --, dengan 0.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa INBOX kepada USD penukaran adalah -- setiap INBOX.

Inbox kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 306,563, dengan bekalan edaran sebanyak 999.90M INBOX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, INBOX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00195214, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, INBOX dipindahkan +0.43% dalam sejam terakhir dan -21.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Inbox (INBOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 306.56K$ 306.56K $ 306.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 306.56K$ 306.56K $ 306.56K Bekalan Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Jumlah Bekalan 999,898,547.5209167 999,898,547.5209167 999,898,547.5209167

Had Pasaran semasa Inbox ialah $ 306.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INBOX ialah 999.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999898547.5209167. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 306.56K.