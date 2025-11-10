Tokenomik Inbox (INBOX)

Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:10:34 (UTC+8)
Inbox (INBOX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Inbox (INBOX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 332.79K
Jumlah Bekalan:
$ 999.90M
Bekalan Edaran:
$ 999.90M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 332.79K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00195214
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00033286
Inbox (INBOX) Maklumat

TweetDM is a platform that combines inbox management and CRM features tailored specifically for X (formerly Twitter). It enables users to manage their direct messages, organize conversations using a pipeline system, and collaborate on shared inboxes across teams. In addition to inbox tools, TweetDM offers a prospecting database, profile scraping features, and outreach automation capabilities designed to streamline relationship management and sales workflows on X. The platform is used by creators, founders, and operators seeking to convert conversations into business opportunities more efficiently.

Laman Web Rasmi:
https://inboxapp.fun/

Tokenomik Inbox (INBOX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Inbox (INBOX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token INBOX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token INBOX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik INBOX, terokai INBOX harga langsung token!

INBOX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju INBOX? Halaman ramalan harga INBOX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

