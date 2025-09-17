Inbred Cat (INBRED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00385518$ 0.00385518 $ 0.00385518 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.18% Perubahan Harga (1D) +2.58% Perubahan Harga (7D) -0.69% Perubahan Harga (7D) -0.69%

Inbred Cat (INBRED) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, INBRED didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INBRED sepanjang masa ialah $ 0.00385518, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, INBRED telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, +2.58% dalam 24 jam dan -0.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Inbred Cat (INBRED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 378.85K$ 378.85K $ 378.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 378.85K$ 378.85K $ 378.85K Bekalan Peredaran 994.51M 994.51M 994.51M Jumlah Bekalan 994,514,321.0 994,514,321.0 994,514,321.0

Had Pasaran semasa Inbred Cat ialah $ 378.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INBRED ialah 994.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994514321.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 378.85K.