Apakah itu INCASWAP (INCA)

Inca Swap Ecosystem Inca Swap is an innovative DeFi ecosystem that combines efficiency, security and interoperability, functioning as a multichain DEX integrated with solutions such as NFTs and a bridge between networks. Focused on MatChain, the project offers fast transactions, low fees and an optimized decentralized experience. DEX on MatChain MatChain's scalable infrastructure allows Inca Swap to provide efficient and cost-effective exchanges. With EVM compatibility, the platform guarantees support for multiple tokens and high performance, ideal for traders and liquidity providers. Inca NFTs NFTs play an important role in the ecosystem, offering utility and exclusivity: Exclusive Benefits: Discounts, early access to features and special rewards. Marketplace: Direct NFT transactions on MatChain with reduced fees. Engagement: Exclusive drops for premium NFT holders. MatChain to BSC Bridge The MatChain to Binance Smart Chain (BSC) connectivity expands the reach of Inca Swap. The bridge facilitates fast and secure transfers between networks, promoting interoperability, increased liquidity and competitive costs. Inca Token The Inca Token is the heart of the ecosystem, acting as a governance and benefit tool. It offers Fee discounts and higher returns in liquidity pools. Staking and farming incentives for liquidity retention. Optimized Performance: Fast and cost-effective swaps on MatChain. Multichain Connectivity: Efficient bridge with BSC. Inca Pix: The Web3 Gateway Inca Pix is ​​a groundbreaking feature that bridges the Brazilian Pix payment system to the Web3 ecosystem on MatChain.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai INCASWAP (INCA) Berapakah nilai INCASWAP (INCA) hari ini? Harga langsung INCA dalam USD ialah 0.385043 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa INCA ke USD? $ 0.385043 . Lihat Harga semasa INCA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran INCASWAP? Had pasaran untuk INCA ialah $ 365.79K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran INCA? Bekalan edaran INCA ialah 950.00K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INCA? INCA mencapai harga ATH sebanyak 10.22 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INCA? INCA melihat harga ATL sebanyak 0.02492511 USD . Berapakah jumlah dagangan INCA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INCAialah -- USD . Adakah INCA akan naik lebih tinggi tahun ini? INCA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INCAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

