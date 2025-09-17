Lagi Mengenai INCA

INCASWAP Logo

INCASWAP Harga (INCA)

Tidak tersenarai

1 INCA ke USD Harga Langsung:

$0.385043
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
INCASWAP (INCA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:06:38 (UTC+8)

INCASWAP (INCA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 10.22
$ 0.02492511
--

--

-8.32%

-8.32%

INCASWAP (INCA) harga masa nyata ialah $0.385043. Sepanjang 24 jam yang lalu, INCA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INCA sepanjang masa ialah $ 10.22, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02492511.

Dari segi prestasi jangka pendek, INCA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -8.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

INCASWAP (INCA) Maklumat Pasaran

$ 365.79K
--
$ 385.04K
950.00K
1,000,000.0
Had Pasaran semasa INCASWAP ialah $ 365.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INCA ialah 950.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 385.04K.

INCASWAP (INCA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga INCASWAP kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga INCASWAP kepada USD adalah $ +0.3600450458.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga INCASWAP kepada USD adalah $ +0.0397577689.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga INCASWAP kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.3600450458+93.51%
60 Hari$ +0.0397577689+10.33%
90 Hari$ 0--

Apakah itu INCASWAP (INCA)

Inca Swap Ecosystem Inca Swap is an innovative DeFi ecosystem that combines efficiency, security and interoperability, functioning as a multichain DEX integrated with solutions such as NFTs and a bridge between networks. Focused on MatChain, the project offers fast transactions, low fees and an optimized decentralized experience. DEX on MatChain MatChain's scalable infrastructure allows Inca Swap to provide efficient and cost-effective exchanges. With EVM compatibility, the platform guarantees support for multiple tokens and high performance, ideal for traders and liquidity providers. Inca NFTs NFTs play an important role in the ecosystem, offering utility and exclusivity: Exclusive Benefits: Discounts, early access to features and special rewards. Marketplace: Direct NFT transactions on MatChain with reduced fees. Engagement: Exclusive drops for premium NFT holders. MatChain to BSC Bridge The MatChain to Binance Smart Chain (BSC) connectivity expands the reach of Inca Swap. The bridge facilitates fast and secure transfers between networks, promoting interoperability, increased liquidity and competitive costs. Inca Token The Inca Token is the heart of the ecosystem, acting as a governance and benefit tool. It offers Fee discounts and higher returns in liquidity pools. Staking and farming incentives for liquidity retention. Optimized Performance: Fast and cost-effective swaps on MatChain. Multichain Connectivity: Efficient bridge with BSC. Inca Pix: The Web3 Gateway Inca Pix is ​​a groundbreaking feature that bridges the Brazilian Pix payment system to the Web3 ecosystem on MatChain.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

INCASWAP (INCA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

INCASWAP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai INCASWAP (INCA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset INCASWAP (INCA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk INCASWAP.

Semak INCASWAP ramalan harga sekarang!

INCA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik INCASWAP (INCA)

Memahami tokenomik INCASWAP (INCA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token INCA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai INCASWAP (INCA)

Berapakah nilai INCASWAP (INCA) hari ini?
Harga langsung INCA dalam USD ialah 0.385043 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa INCA ke USD?
Harga semasa INCA ke USD ialah $ 0.385043. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran INCASWAP?
Had pasaran untuk INCA ialah $ 365.79K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran INCA?
Bekalan edaran INCA ialah 950.00K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INCA?
INCA mencapai harga ATH sebanyak 10.22 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INCA?
INCA melihat harga ATL sebanyak 0.02492511 USD.
Berapakah jumlah dagangan INCA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INCAialah -- USD.
Adakah INCA akan naik lebih tinggi tahun ini?
INCA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INCAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.