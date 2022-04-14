Lihat cerapan utama tentang INCASWAP (INCA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.

INCASWAP (INCA) Maklumat

Inca Swap Ecosystem

Inca Swap is an innovative DeFi ecosystem that combines efficiency, security and interoperability, functioning as a multichain DEX integrated with solutions such as NFTs and a bridge between networks. Focused on MatChain, the project offers fast transactions, low fees and an optimized decentralized experience.

DEX on MatChain

MatChain's scalable infrastructure allows Inca Swap to provide efficient and cost-effective exchanges. With EVM compatibility, the platform guarantees support for multiple tokens and high performance, ideal for traders and liquidity providers.

Inca NFTs

NFTs play an important role in the ecosystem, offering utility and exclusivity:

Exclusive Benefits: Discounts, early access to features and special rewards.

Marketplace: Direct NFT transactions on MatChain with reduced fees.

Engagement: Exclusive drops for premium NFT holders.

MatChain to BSC Bridge

The MatChain to Binance Smart Chain (BSC) connectivity expands the reach of Inca Swap. The bridge facilitates fast and secure transfers between networks, promoting interoperability, increased liquidity and competitive costs.

Inca Token

The Inca Token is the heart of the ecosystem, acting as a governance and benefit tool. It offers

Fee discounts and higher returns in liquidity pools.

Staking and farming incentives for liquidity retention.

Optimized Performance: Fast and cost-effective swaps on MatChain.

Multichain Connectivity: Efficient bridge with BSC.

Inca Pix: The Web3 Gateway

Inca Pix is ​​a groundbreaking feature that bridges the Brazilian Pix payment system to the Web3 ecosystem on MatChain.

Laman Web Rasmi: https://www.incaswap.com/ Kertas putih: https://drive.google.com/file/d/1UFjFDhMQZnC__CJPXi-Sao4-KdwsR9_D/view