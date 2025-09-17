Incept (INCEPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 892.39 Harga Terendah $ 2.02 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.35%

Incept (INCEPT) harga masa nyata ialah $4.83. Sepanjang 24 jam yang lalu, INCEPT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INCEPT sepanjang masa ialah $ 892.39, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.02.

Dari segi prestasi jangka pendek, INCEPT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Incept (INCEPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.29K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.29K Bekalan Peredaran 10.00K Jumlah Bekalan 10,000.0

Had Pasaran semasa Incept ialah $ 48.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INCEPT ialah 10.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.29K.