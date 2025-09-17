Lagi Mengenai INETH

Inception Restaked ETH Harga (INETH)

1 INETH ke USD Harga Langsung:

$3,883.36
$3,883.36$3,883.36
0.00%1D
Inception Restaked ETH (INETH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:35:25 (UTC+8)

Inception Restaked ETH (INETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4,971.31
$ 4,971.31$ 4,971.31

$ 1,270.63
$ 1,270.63$ 1,270.63

--

--

-12.75%

-12.75%

Inception Restaked ETH (INETH) harga masa nyata ialah $3,883.36. Sepanjang 24 jam yang lalu, INETH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INETH sepanjang masa ialah $ 4,971.31, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,270.63.

Dari segi prestasi jangka pendek, INETH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -12.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Inception Restaked ETH (INETH) Maklumat Pasaran

$ 142.77K
$ 142.77K$ 142.77K

--
----

$ 142.77K
$ 142.77K$ 142.77K

36.76
36.76 36.76

36.76348378554621
36.76348378554621 36.76348378554621

Had Pasaran semasa Inception Restaked ETH ialah $ 142.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INETH ialah 36.76, dengan jumlah bekalan sebanyak 36.76348378554621. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 142.77K.

Inception Restaked ETH (INETH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Inception Restaked ETH kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Inception Restaked ETH kepada USD adalah $ -563.0530264320.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Inception Restaked ETH kepada USD adalah $ +221.7767479200.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Inception Restaked ETH kepada USD adalah $ +1,278.469776239738.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -563.0530264320-14.49%
60 Hari$ +221.7767479200+5.71%
90 Hari$ +1,278.469776239738+49.08%

Apakah itu Inception Restaked ETH (INETH)

InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users.

Inception Restaked ETH (INETH) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Inception Restaked ETH Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Inception Restaked ETH (INETH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Inception Restaked ETH (INETH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Inception Restaked ETH.

Semak Inception Restaked ETH ramalan harga sekarang!

INETH kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Inception Restaked ETH (INETH)

Memahami tokenomik Inception Restaked ETH (INETH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token INETH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Inception Restaked ETH (INETH)

Berapakah nilai Inception Restaked ETH (INETH) hari ini?
Harga langsung INETH dalam USD ialah 3,883.36 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa INETH ke USD?
Harga semasa INETH ke USD ialah $ 3,883.36. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Inception Restaked ETH?
Had pasaran untuk INETH ialah $ 142.77K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran INETH?
Bekalan edaran INETH ialah 36.76 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INETH?
INETH mencapai harga ATH sebanyak 4,971.31 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INETH?
INETH melihat harga ATL sebanyak 1,270.63 USD.
Berapakah jumlah dagangan INETH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INETHialah -- USD.
Adakah INETH akan naik lebih tinggi tahun ini?
INETH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INETHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.