Inception Restaked ETH (INETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 4,971.31$ 4,971.31 $ 4,971.31 Harga Terendah $ 1,270.63$ 1,270.63 $ 1,270.63 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -12.75% Perubahan Harga (7D) -12.75%

Inception Restaked ETH (INETH) harga masa nyata ialah $3,883.36. Sepanjang 24 jam yang lalu, INETH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INETH sepanjang masa ialah $ 4,971.31, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,270.63.

Dari segi prestasi jangka pendek, INETH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -12.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Inception Restaked ETH (INETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 142.77K$ 142.77K $ 142.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 142.77K$ 142.77K $ 142.77K Bekalan Peredaran 36.76 36.76 36.76 Jumlah Bekalan 36.76348378554621 36.76348378554621 36.76348378554621

Had Pasaran semasa Inception Restaked ETH ialah $ 142.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INETH ialah 36.76, dengan jumlah bekalan sebanyak 36.76348378554621. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 142.77K.