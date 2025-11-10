BursaDEX+
Harga IncogniFi langsung hari ini ialah 0.01295175 USD.INFI modal pasaran ialah 11,652.84 USD. Jejaki masa nyata INFI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga IncogniFi langsung hari ini ialah 0.01295175 USD.INFI modal pasaran ialah 11,652.84 USD. Jejaki masa nyata INFI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai INFI

Maklumat Harga INFI

Apakah INFI

Kertas putih INFI

Laman Web Rasmi INFI

Tokenomik INFI

Ramalan Harga INFI

IncogniFi Logo

IncogniFi Harga (INFI)

Tidak tersenarai

1 INFI ke USD Harga Langsung:

$0.01295175
+6.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
IncogniFi (INFI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:24:05 (UTC+8)

IncogniFi Harga Hari Ini

Harga langsung IncogniFi (INFI) hari ini ialah $ 0.01295175, dengan 6.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa INFI kepada USD penukaran adalah $ 0.01295175 setiap INFI.

IncogniFi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,652.84, dengan bekalan edaran sebanyak 900.00K INFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, INFI didagangkan antara $ 0.01218821 (rendah) dan $ 0.0129535 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04518864, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01218821.

Dalam prestasi jangka pendek, INFI dipindahkan +0.10% dalam sejam terakhir dan -16.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

IncogniFi (INFI) Maklumat Pasaran

$ 11.65K
--
$ 12.95K
900.00K
1,000,000.0
Had Pasaran semasa IncogniFi ialah $ 11.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INFI ialah 900.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.95K.

IncogniFi Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01218821
24J Rendah
$ 0.0129535
24J Tinggi

$ 0.01218821
$ 0.0129535
$ 0.04518864
$ 0.01218821
+0.10%

+6.24%

-16.22%

-16.22%

IncogniFi (INFI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga IncogniFi kepada USD adalah $ +0.00076123.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga IncogniFi kepada USD adalah $ -0.0021013786.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga IncogniFi kepada USD adalah $ -0.0021013786.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga IncogniFi kepada USD adalah $ -0.008280942287721504.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00076123+6.24%
30 Hari$ -0.0021013786-16.22%
60 Hari$ -0.0021013786-16.22%
90 Hari$ -0.008280942287721504-39.00%

Ramalan Harga untuk IncogniFi

IncogniFi (INFI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran INFI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
IncogniFi (INFI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga IncogniFi berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga IncogniFi yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk INFI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik IncogniFi Ramalan Harga.

Apakah itu IncogniFi (INFI)

As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.

As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.

While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.

IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.

Ecosystem Products

  • VPN Browser
  • W2W Private Messenger
  • Password & Key Manager
  • Non-Custodial Wallet
  • Privacy Dex

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

IncogniFi (INFI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai IncogniFi

Berapakah nilai 1 IncogniFi pada tahun 2030?
Jika IncogniFi berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga IncogniFi berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:24:05 (UTC+8)

IncogniFi (INFI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

