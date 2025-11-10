IncogniFi Harga Hari Ini

Harga langsung IncogniFi (INFI) hari ini ialah $ 0.01295175, dengan 6.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa INFI kepada USD penukaran adalah $ 0.01295175 setiap INFI.

IncogniFi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,652.84, dengan bekalan edaran sebanyak 900.00K INFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, INFI didagangkan antara $ 0.01218821 (rendah) dan $ 0.0129535 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04518864, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01218821.

Dalam prestasi jangka pendek, INFI dipindahkan +0.10% dalam sejam terakhir dan -16.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

IncogniFi (INFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.65K$ 11.65K $ 11.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Bekalan Peredaran 900.00K 900.00K 900.00K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa IncogniFi ialah $ 11.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INFI ialah 900.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.95K.