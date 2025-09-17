Increment Staked FLOW (STFLOW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.511064 $ 0.511064 $ 0.511064 24J Rendah $ 0.527559 $ 0.527559 $ 0.527559 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.511064$ 0.511064 $ 0.511064 24J Tinggi $ 0.527559$ 0.527559 $ 0.527559 Sepanjang Masa $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Harga Terendah $ 0.369164$ 0.369164 $ 0.369164 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.38% Perubahan Harga (7D) -0.43% Perubahan Harga (7D) -0.43%

Increment Staked FLOW (STFLOW) harga masa nyata ialah $0.521476. Sepanjang 24 jam yang lalu, STFLOW didagangkan antara $ 0.511064 rendah dan $ 0.527559 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STFLOW sepanjang masa ialah $ 1.91, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.369164.

Dari segi prestasi jangka pendek, STFLOW telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.38% dalam 24 jam dan -0.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Increment Staked FLOW (STFLOW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.92M$ 6.92M $ 6.92M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.92M$ 6.92M $ 6.92M Bekalan Peredaran 13.28M 13.28M 13.28M Jumlah Bekalan 13,275,752.67035587 13,275,752.67035587 13,275,752.67035587

Had Pasaran semasa Increment Staked FLOW ialah $ 6.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STFLOW ialah 13.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 13275752.67035587. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.92M.