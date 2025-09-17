Lagi Mengenai STFLOW

Increment Staked FLOW Logo

Increment Staked FLOW Harga (STFLOW)

Tidak tersenarai

1 STFLOW ke USD Harga Langsung:

$0.521476
+1.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Increment Staked FLOW (STFLOW) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:21:15 (UTC+8)

Increment Staked FLOW (STFLOW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.511064
24J Rendah
$ 0.527559
24J Tinggi

$ 0.511064
$ 0.527559
$ 1.91
$ 0.369164
--

+1.38%

-0.43%

-0.43%

Increment Staked FLOW (STFLOW) harga masa nyata ialah $0.521476. Sepanjang 24 jam yang lalu, STFLOW didagangkan antara $ 0.511064 rendah dan $ 0.527559 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STFLOW sepanjang masa ialah $ 1.91, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.369164.

Dari segi prestasi jangka pendek, STFLOW telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.38% dalam 24 jam dan -0.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Increment Staked FLOW (STFLOW) Maklumat Pasaran

$ 6.92M
--
$ 6.92M
13.28M
13,275,752.67035587
Had Pasaran semasa Increment Staked FLOW ialah $ 6.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STFLOW ialah 13.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 13275752.67035587. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.92M.

Increment Staked FLOW (STFLOW) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Increment Staked FLOW kepada USD adalah $ +0.00710376.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Increment Staked FLOW kepada USD adalah $ +0.0185166741.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Increment Staked FLOW kepada USD adalah $ -0.0036721296.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Increment Staked FLOW kepada USD adalah $ +0.0822981407475548.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00710376+1.38%
30 Hari$ +0.0185166741+3.55%
60 Hari$ -0.0036721296-0.70%
90 Hari$ +0.0822981407475548+18.74%

Apakah itu Increment Staked FLOW (STFLOW)

stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Increment Staked FLOW (STFLOW) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Increment Staked FLOW Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Increment Staked FLOW (STFLOW) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Increment Staked FLOW (STFLOW) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Increment Staked FLOW.

Semak Increment Staked FLOW ramalan harga sekarang!

STFLOW kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Increment Staked FLOW (STFLOW)

Memahami tokenomik Increment Staked FLOW (STFLOW) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STFLOW dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Increment Staked FLOW (STFLOW)

Berapakah nilai Increment Staked FLOW (STFLOW) hari ini?
Harga langsung STFLOW dalam USD ialah 0.521476 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STFLOW ke USD?
Harga semasa STFLOW ke USD ialah $ 0.521476. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Increment Staked FLOW?
Had pasaran untuk STFLOW ialah $ 6.92M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STFLOW?
Bekalan edaran STFLOW ialah 13.28M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STFLOW?
STFLOW mencapai harga ATH sebanyak 1.91 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STFLOW?
STFLOW melihat harga ATL sebanyak 0.369164 USD.
Berapakah jumlah dagangan STFLOW?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STFLOWialah -- USD.
Adakah STFLOW akan naik lebih tinggi tahun ini?
STFLOW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STFLOWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:21:15 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.