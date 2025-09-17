INCUM (INCUM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00181203$ 0.00181203 $ 0.00181203 Harga Terendah $ 0.00000308$ 0.00000308 $ 0.00000308 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.23% Perubahan Harga (7D) +4.23%

INCUM (INCUM) harga masa nyata ialah $0.00000487. Sepanjang 24 jam yang lalu, INCUM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INCUM sepanjang masa ialah $ 0.00181203, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000308.

Dari segi prestasi jangka pendek, INCUM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

INCUM (INCUM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Bekalan Peredaran 999.61M 999.61M 999.61M Jumlah Bekalan 999,605,994.786751 999,605,994.786751 999,605,994.786751

Had Pasaran semasa INCUM ialah $ 4.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INCUM ialah 999.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999605994.786751. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.86K.