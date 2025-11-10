Index Token Harga Hari Ini

Harga langsung Index Token (IT) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IT kepada USD penukaran adalah -- setiap IT.

Index Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,099.43, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B IT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, IT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -6.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Index Token (IT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.10K$ 8.10K $ 8.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.10K$ 8.10K $ 8.10K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Index Token ialah $ 8.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IT ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.10K.