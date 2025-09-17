Indexed Finance (NDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00371979 $ 0.00371979 $ 0.00371979 24J Rendah $ 0.00408039 $ 0.00408039 $ 0.00408039 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00371979$ 0.00371979 $ 0.00371979 24J Tinggi $ 0.00408039$ 0.00408039 $ 0.00408039 Sepanjang Masa $ 27.71$ 27.71 $ 27.71 Harga Terendah $ 0.00233242$ 0.00233242 $ 0.00233242 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) -0.62% Perubahan Harga (7D) -0.62%

Indexed Finance (NDX) harga masa nyata ialah $0.00403751. Sepanjang 24 jam yang lalu, NDX didagangkan antara $ 0.00371979 rendah dan $ 0.00408039 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NDX sepanjang masa ialah $ 27.71, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00233242.

Dari segi prestasi jangka pendek, NDX telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan -0.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Indexed Finance (NDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.91K$ 13.91K $ 13.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.38K$ 40.38K $ 40.38K Bekalan Peredaran 3.45M 3.45M 3.45M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Indexed Finance ialah $ 13.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NDX ialah 3.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.38K.