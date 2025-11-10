Indexy Harga Hari Ini

Harga langsung Indexy (I) hari ini ialah $ 0.00006053, dengan 6.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa I kepada USD penukaran adalah $ 0.00006053 setiap I.

Indexy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,039,233, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00B I. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, I didagangkan antara $ 0.00005318 (rendah) dan $ 0.00006053 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00017086, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001906.

Dalam prestasi jangka pendek, I dipindahkan +1.37% dalam sejam terakhir dan +6.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Indexy (I) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Indexy ialah $ 6.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran I ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.04M.