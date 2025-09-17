Indi (INDI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0028723 $ 0.0028723 $ 0.0028723 24J Rendah $ 0.00297395 $ 0.00297395 $ 0.00297395 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0028723$ 0.0028723 $ 0.0028723 24J Tinggi $ 0.00297395$ 0.00297395 $ 0.00297395 Sepanjang Masa $ 0.065643$ 0.065643 $ 0.065643 Harga Terendah $ 0.00266157$ 0.00266157 $ 0.00266157 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) -1.29% Perubahan Harga (7D) -1.85% Perubahan Harga (7D) -1.85%

Indi (INDI) harga masa nyata ialah $0.00291621. Sepanjang 24 jam yang lalu, INDI didagangkan antara $ 0.0028723 rendah dan $ 0.00297395 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INDI sepanjang masa ialah $ 0.065643, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00266157.

Dari segi prestasi jangka pendek, INDI telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, -1.29% dalam 24 jam dan -1.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Indi (INDI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 234.76K$ 234.76K $ 234.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 234.76K$ 234.76K $ 234.76K Bekalan Peredaran 80.50M 80.50M 80.50M Jumlah Bekalan 80,500,000.0 80,500,000.0 80,500,000.0

Had Pasaran semasa Indi ialah $ 234.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INDI ialah 80.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 80500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 234.76K.