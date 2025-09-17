Indian Premier League Fan Token (IPL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +26.88% Perubahan Harga (7D) +26.88%

Indian Premier League Fan Token (IPL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IPL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IPL sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IPL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +26.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Indian Premier League Fan Token (IPL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.03K$ 8.03K $ 8.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.03K$ 8.03K $ 8.03K Bekalan Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Jumlah Bekalan 999,871,127.583724 999,871,127.583724 999,871,127.583724

Had Pasaran semasa Indian Premier League Fan Token ialah $ 8.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IPL ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999871127.583724. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.03K.