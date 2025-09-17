Apakah itu Indigo Protocol iETH (IETH)

iETH is synthetic Ether and was the first new iAsset whitelisted by the Indigo DAO for the Indigo Protocol. The Indigo Protocol is a CDP (Collateralized Debt Position) based DeFi protocol that brings capital-efficient synthetic assets to the Cardano ecosystem. Users can purchase iETH from a DEX just like any Cardano native asset, or can mint iETH within the Indigo Protocol by depositing ADA as collateral. When users mint iETH within the Indigo Protocol, they must deposit sufficient ADA such that their CDP remains above the applicable Minimum Collateralization Ratio (MCR) - meaning a user deposits collateral in the form of ADA that ensures over-collateralization. If the value of a user's ADA collateral begins to decrease toward the MCR, a user can choose to add more collateral to keep their iETH position above the MCR. If a user’s collateral becomes worth less than the MCR of their iETH debt, the Indigo Stability Pool providers will allow the user to keep their iETH but will exchange Stability Pool iETH for the user’s higher value ADA collateral. Thereby ensuring that iETH remains overcollateralized and that the Indigo Protocol remains solvent via its efficient liquidation process. Unique to Indigo, users still receive their ADA staking rewards from stake pool delegation while ADA is being used as collateral in a CDP. This CDP Liquid Staking feature presents a unique use case for iETH in trading strategies. The Indigo DAO controls the iETH parameters and can therefore vote to raise or lower the Minimum Collateralization Ratio for iETH and all Indigo iAssets.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Indigo Protocol iETH (IETH) Berapakah nilai Indigo Protocol iETH (IETH) hari ini? Harga langsung IETH dalam USD ialah 4,637.68 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa IETH ke USD? $ 4,637.68 . Lihat Harga semasa IETH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Indigo Protocol iETH? Had pasaran untuk IETH ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran IETH? Bekalan edaran IETH ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IETH? IETH mencapai harga ATH sebanyak 5,131.64 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IETH? IETH melihat harga ATL sebanyak 1,429.8 USD . Berapakah jumlah dagangan IETH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IETHialah $ 361.10 USD . Adakah IETH akan naik lebih tinggi tahun ini? IETH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IETHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

