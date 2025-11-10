BursaDEX+
Harga Indigo Protocol iUSD langsung hari ini ialah 1.007 USD.IUSD modal pasaran ialah 9,589,980 USD. Jejaki masa nyata IUSD kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai IUSD

Maklumat Harga IUSD

Apakah IUSD

Laman Web Rasmi IUSD

Tokenomik IUSD

Ramalan Harga IUSD

Indigo Protocol iUSD Logo

Indigo Protocol iUSD Harga (IUSD)

Tidak tersenarai

1 IUSD ke USD Harga Langsung:

$1.007
$1.007
-0.30%1D
USD
Indigo Protocol iUSD (IUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:48:18 (UTC+8)

Indigo Protocol iUSD Harga Hari Ini

Harga langsung Indigo Protocol iUSD (IUSD) hari ini ialah $ 1.007, dengan 0.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IUSD kepada USD penukaran adalah $ 1.007 setiap IUSD.

Indigo Protocol iUSD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,589,980, dengan bekalan edaran sebanyak 9.52M IUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IUSD didagangkan antara $ 0.997592 (rendah) dan $ 1.085 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.33, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, IUSD dipindahkan -0.45% dalam sejam terakhir dan +2.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Indigo Protocol iUSD (IUSD) Maklumat Pasaran

$ 9.59M
--
$ 9.59M
9.52M
9,522,411.050995
Had Pasaran semasa Indigo Protocol iUSD ialah $ 9.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IUSD ialah 9.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9522411.050995. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.59M.

Indigo Protocol iUSD Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.997592
24J Rendah
$ 1.085
24J Tinggi

$ 0.997592
$ 1.085
$ 1.33
$ 0
-0.45%

-0.32%

+2.27%

+2.27%

Indigo Protocol iUSD (IUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Indigo Protocol iUSD kepada USD adalah $ -0.003257626629561.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Indigo Protocol iUSD kepada USD adalah $ +0.0249227465.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Indigo Protocol iUSD kepada USD adalah $ -0.0008852537.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Indigo Protocol iUSD kepada USD adalah $ +0.0061680616160796.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.003257626629561-0.32%
30 Hari$ +0.0249227465+2.47%
60 Hari$ -0.0008852537-0.08%
90 Hari$ +0.0061680616160796+0.62%

Ramalan Harga untuk Indigo Protocol iUSD

Indigo Protocol iUSD (IUSD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IUSD pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Indigo Protocol iUSD (IUSD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Indigo Protocol iUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Indigo Protocol iUSD yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk IUSD ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Indigo Protocol iUSD Ramalan Harga.

Apakah itu Indigo Protocol iUSD (IUSD)

iUSD is Cardano’s first fault-tolerant and fully collateralized native stablecoin released in November of 2022 as part of Indigo Protocol v1. iUSD is pegged to the median value of USDC, TUSD, and USDT; this design allows iUSD to maintain its peg even if one of the three stablecoins (USDC, TUSD, and USDT) depegs.

The Indigo Protocol is a CDP (Collateralized Debt Position) based DeFi protocol that brings capital-efficient synthetic assets to the Cardano ecosystem. Users can purchase iUSD from a DEX just like any Cardano native asset, or can mint iUSD within the Indigo Protocol by depositing ADA as collateral.

When users mint iUSD within the Indigo Protocol, they must deposit sufficient ADA such that their CDP remains above the applicable Minimum Collateralization Ratio (MCR) - meaning a user deposits collateral in the form of ADA that ensures over-collateralization. If the value of a user's ADA collateral begins to decrease toward the MCR, a user can choose to add more collateral to keep their iUSD position above the MCR. If a user’s collateral becomes worth less than the MCR of their iUSD debt, the Indigo Stability Pool providers will allow the user to keep their iUSD but will exchange Stability Pool iUSD for the user’s higher value ADA collateral. Thereby ensuring that iUSD remains overcollateralized and that the Indigo Protocol remains solvent via its efficient liquidation process.

Unique to Indigo, users still receive their ADA staking rewards from stake pool delegation while ADA is being used as collateral in a CDP. This CDP Liquid Staking feature presents a unique use case for iUSD in trading strategies.

The Indigo DAO controls the iUSD parameters and can therefore vote to raise or lower the Minimum Collateralization Ratio for iUSD and all Indigo iAssets.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Indigo Protocol iUSD (IUSD) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Indigo Protocol iUSD

Berapakah nilai 1 Indigo Protocol iUSD pada tahun 2030?
Jika Indigo Protocol iUSD berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Indigo Protocol iUSD berpotensi dan jangkaan ROI.
Indigo Protocol iUSD (IUSD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.