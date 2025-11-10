Indigo Protocol iUSD Harga Hari Ini

Harga langsung Indigo Protocol iUSD (IUSD) hari ini ialah $ 1.007, dengan 0.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IUSD kepada USD penukaran adalah $ 1.007 setiap IUSD.

Indigo Protocol iUSD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,589,980, dengan bekalan edaran sebanyak 9.52M IUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IUSD didagangkan antara $ 0.997592 (rendah) dan $ 1.085 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.33, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, IUSD dipindahkan -0.45% dalam sejam terakhir dan +2.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Indigo Protocol iUSD (IUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.59M$ 9.59M $ 9.59M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.59M$ 9.59M $ 9.59M Bekalan Peredaran 9.52M 9.52M 9.52M Jumlah Bekalan 9,522,411.050995 9,522,411.050995 9,522,411.050995

Had Pasaran semasa Indigo Protocol iUSD ialah $ 9.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IUSD ialah 9.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9522411.050995. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.59M.