Tokenomik Indigo Protocol iUSD (IUSD)
Indigo Protocol iUSD (IUSD) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Indigo Protocol iUSD (IUSD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Indigo Protocol iUSD (IUSD) Maklumat
iUSD is Cardano’s first fault-tolerant and fully collateralized native stablecoin released in November of 2022 as part of Indigo Protocol v1. iUSD is pegged to the median value of USDC, TUSD, and USDT; this design allows iUSD to maintain its peg even if one of the three stablecoins (USDC, TUSD, and USDT) depegs.
The Indigo Protocol is a CDP (Collateralized Debt Position) based DeFi protocol that brings capital-efficient synthetic assets to the Cardano ecosystem. Users can purchase iUSD from a DEX just like any Cardano native asset, or can mint iUSD within the Indigo Protocol by depositing ADA as collateral.
When users mint iUSD within the Indigo Protocol, they must deposit sufficient ADA such that their CDP remains above the applicable Minimum Collateralization Ratio (MCR) - meaning a user deposits collateral in the form of ADA that ensures over-collateralization. If the value of a user's ADA collateral begins to decrease toward the MCR, a user can choose to add more collateral to keep their iUSD position above the MCR. If a user’s collateral becomes worth less than the MCR of their iUSD debt, the Indigo Stability Pool providers will allow the user to keep their iUSD but will exchange Stability Pool iUSD for the user’s higher value ADA collateral. Thereby ensuring that iUSD remains overcollateralized and that the Indigo Protocol remains solvent via its efficient liquidation process.
Unique to Indigo, users still receive their ADA staking rewards from stake pool delegation while ADA is being used as collateral in a CDP. This CDP Liquid Staking feature presents a unique use case for iUSD in trading strategies.
The Indigo DAO controls the iUSD parameters and can therefore vote to raise or lower the Minimum Collateralization Ratio for iUSD and all Indigo iAssets.
Tokenomik Indigo Protocol iUSD (IUSD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Indigo Protocol iUSD (IUSD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token IUSD yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token IUSD yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik IUSD, terokai IUSD harga langsung token!
IUSD Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju IUSD? Halaman ramalan harga IUSD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian