IndoWealth Token Harga (IWT)
+0.03%
+0.33%
+1.23%
+1.23%
IndoWealth Token (IWT) harga masa nyata ialah $0.328395. Sepanjang 24 jam yang lalu, IWT didagangkan antara $ 0.327329 rendah dan $ 0.333239 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IWT sepanjang masa ialah $ 0.35315, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.226731.
Dari segi prestasi jangka pendek, IWT telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +0.33% dalam 24 jam dan +1.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa IndoWealth Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 13.80K. Bekalan edaran IWT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.29B.
Pada hari ini, perubahan harga IndoWealth Token kepada USD adalah $ +0.00106564.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga IndoWealth Token kepada USD adalah $ -0.0002586110.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga IndoWealth Token kepada USD adalah $ -0.0072032129.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga IndoWealth Token kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00106564
|+0.33%
|30 Hari
|$ -0.0002586110
|-0.07%
|60 Hari
|$ -0.0072032129
|-2.19%
|90 Hari
|$ 0
|--
The IndoWealth Group is made up of, and administered by, a group of professionals across multiple jurisdictions with a large range of expertise and qualifications in fields such as investment banking, blockchain IT, financial advisory, entrepreneurship and more who have come together to realize a shared vision. Through its unique position of entering a developing multi-billion-dollar economy (that is set to soon become a multi-trillion-dollar G7-level economy in the very near future) over a decade ago and long before it became “fashionable”, the IndoWealth Group is able to harness its local network and connections to harvest the best deals in the fastest growing industries with the highest paying yields. Members of the IndoWealth Group have concluded billions of dollars’ worth of deals in the past for large institutions and high net-worth individuals, and now they have formed the IndoWealth Group to bring those same deals to the everyday investor through the power of blockchain technology. By combining the foundational templates of large-scale business enterprise with an investment-focused financial services lens boosted by the utility of blockchain technology, IndoWealth Group is the first entity to create a new investment model that is transcends traditional financial institutions and service providers. In so doing, the IndoWealth Group aims to be the bridge between the everyday investor and mega-projects that previously only the wealthy have access to. By harnessing the power of blockchain technology and appealing directly to the lifeblood of crypto funding that is every individual crypto investor, the IndoWealth Group is much bigger than the sum of its parts. IndoWealth Group aspires to build to create a permanent income-producing, self-sustaining network that does the following: - Improve the crypto investment landscape by making large “unobtainable” deals available to its community - Continuously unlock the economic potential of one of the fastest growing economies in the world - Provide investors access to unprecedented investment opportunities at “ground-level” before the local market becomes oversaturated - Building up the infrastructure and livelihoods of the target investment destination, leading to long-term profit generation and sustainability and - Pay high yields and provide real value that reward investors for taking part in this future forward endeavor.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai IndoWealth Token (IWT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset IndoWealth Token (IWT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk IndoWealth Token.
Semak IndoWealth Token ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik IndoWealth Token (IWT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IWT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.