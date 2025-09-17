Inery ($INR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00250572 $ 0.00250572 $ 0.00250572 24J Rendah $ 0.00253098 $ 0.00253098 $ 0.00253098 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00250572$ 0.00250572 $ 0.00250572 24J Tinggi $ 0.00253098$ 0.00253098 $ 0.00253098 Sepanjang Masa $ 0.539486$ 0.539486 $ 0.539486 Harga Terendah $ 0.00224294$ 0.00224294 $ 0.00224294 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -0.03% Perubahan Harga (7D) -15.30% Perubahan Harga (7D) -15.30%

Inery ($INR) harga masa nyata ialah $0.00251224. Sepanjang 24 jam yang lalu, $INR didagangkan antara $ 0.00250572 rendah dan $ 0.00253098 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $INR sepanjang masa ialah $ 0.539486, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00224294.

Dari segi prestasi jangka pendek, $INR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan -15.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Inery ($INR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 22.70$ 22.70 $ 22.70 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Had Pasaran semasa Inery ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 22.70. Bekalan edaran $INR ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 800000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.01M.