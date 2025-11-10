BursaDEX+
Harga Inferium langsung hari ini ialah 0 USD.IFR modal pasaran ialah 11,596.1 USD. Jejaki masa nyata IFR kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai IFR

Maklumat Harga IFR

Apakah IFR

Kertas putih IFR

Laman Web Rasmi IFR

Tokenomik IFR

Ramalan Harga IFR

Inferium Logo

Inferium Harga (IFR)

Tidak tersenarai

1 IFR ke USD Harga Langsung:

$0.00018494
$0.00018494
+5.80%1D
USD
Inferium (IFR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:24:24 (UTC+8)

Inferium Harga Hari Ini

Harga langsung Inferium (IFR) hari ini ialah --, dengan 5.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IFR kepada USD penukaran adalah -- setiap IFR.

Inferium kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,596.1, dengan bekalan edaran sebanyak 62.70M IFR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IFR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.060251, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, IFR dipindahkan +0.31% dalam sejam terakhir dan -40.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Inferium (IFR) Maklumat Pasaran

$ 11.60K
$ 11.60K

--
--

$ 46.24K
$ 46.24K

62.70M
62.70M

250,000,000.0
250,000,000.0

Had Pasaran semasa Inferium ialah $ 11.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IFR ialah 62.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.24K.

Inferium Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.060251
$ 0.060251

$ 0
$ 0

+0.31%

+5.87%

-40.63%

-40.63%

Inferium (IFR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Inferium kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Inferium kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Inferium kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Inferium kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.87%
30 Hari$ 0-83.40%
60 Hari$ 0-93.91%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Inferium

Inferium (IFR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IFR pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Inferium (IFR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Inferium berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Inferium yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk IFR ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Inferium Ramalan Harga.

Apakah itu Inferium (IFR)

What is Inferium AI?

Inferium AI - the first AI infrastructure and analytics hub for verifiable AI inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. The platform enables developers and users to earn rewards based on creation, performance, and feedback.

The platform uniquely aggregates multiple AI models and agents, and proposes the most optimal solution post-inference for every user's needs. This process is underpinned by rigorous validation (heavy technical and human evaluation) to ensure the highest standards of security and privacy.

The story behind Inferium AI?

Inferium AI was born out of the need to simplify and enhance AI model and agent deployment and usage. The team recognized the challenges developers face in verifying and listing AI models and agents, as well as the difficulty users encounter in identifying the best-fit solutions for their needs. By building a platform that facilitates seamless verification, deployment, and intensive inference, Inferium empowers developers to showcase their creations and enables users to access optimal solutions tailored to their requirements.

The project’s journey is driven by a desire to bridge the gap between complex AI technologies, whether models or agents, and user-friendly applications. This is enhanced through rigorous validation and transparency, and a unique framework of technical benchmarking and human evaluation for testing.

What makes Inferium AI unique?

  1. Inferium AI filters the best models and agents for users and developers across both general and niche categories, such as education, customer service, and robotics. For instance, users can discover top-performing, pre-tested niche models to assist with stock trading or medical symptom diagnosis in seconds. The platform also allows side-by-side comparison of up to three models to evaluate their performance in real time.
  2. Inferium AI offers Model PVP for enterprises, enabling B2B clients to benchmark their private models against others in the industry. In sectors like robotics, companies can test the strength of their AI models against competitors and receive private, detailed performance reports.
  3. Model and agent evaluations on Inferium AI are based on a proprietary set of inference criteria, combining both technical benchmarking and human feedback. More information on their evaluation process is available here: https://docs.inferium.io/understanding-inferium/models/evaluate-models
  4. Inferium AI is also the first platform to implement Proof of Inference, delivering an added layer of transparency, accountability, and trust to AI inference operations.

Inferium (IFR) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Inferium

Berapakah nilai 1 Inferium pada tahun 2030?
Jika Inferium berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Inferium berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:24:24 (UTC+8)

Inferium (IFR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Inferium

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04107

$0.1056

$0.00000000000374

$0.000003728

$0.014143

$0.00380

$0.1056

