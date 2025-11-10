Inferium Harga Hari Ini

Harga langsung Inferium (IFR) hari ini ialah --, dengan 5.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IFR kepada USD penukaran adalah -- setiap IFR.

Inferium kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,596.1, dengan bekalan edaran sebanyak 62.70M IFR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IFR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.060251, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, IFR dipindahkan +0.31% dalam sejam terakhir dan -40.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Inferium (IFR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.60K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.24K Bekalan Peredaran 62.70M Jumlah Bekalan 250,000,000.0

