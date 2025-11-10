Tokenomik Inferium (IFR)
Inferium (IFR) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Inferium (IFR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Inferium (IFR) Maklumat
What is Inferium AI?
Inferium AI - the first AI infrastructure and analytics hub for verifiable AI inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. The platform enables developers and users to earn rewards based on creation, performance, and feedback.
The platform uniquely aggregates multiple AI models and agents, and proposes the most optimal solution post-inference for every user's needs. This process is underpinned by rigorous validation (heavy technical and human evaluation) to ensure the highest standards of security and privacy.
The story behind Inferium AI?
Inferium AI was born out of the need to simplify and enhance AI model and agent deployment and usage. The team recognized the challenges developers face in verifying and listing AI models and agents, as well as the difficulty users encounter in identifying the best-fit solutions for their needs. By building a platform that facilitates seamless verification, deployment, and intensive inference, Inferium empowers developers to showcase their creations and enables users to access optimal solutions tailored to their requirements.
The project’s journey is driven by a desire to bridge the gap between complex AI technologies, whether models or agents, and user-friendly applications. This is enhanced through rigorous validation and transparency, and a unique framework of technical benchmarking and human evaluation for testing.
What makes Inferium AI unique?
- Inferium AI filters the best models and agents for users and developers across both general and niche categories, such as education, customer service, and robotics. For instance, users can discover top-performing, pre-tested niche models to assist with stock trading or medical symptom diagnosis in seconds. The platform also allows side-by-side comparison of up to three models to evaluate their performance in real time.
- Inferium AI offers Model PVP for enterprises, enabling B2B clients to benchmark their private models against others in the industry. In sectors like robotics, companies can test the strength of their AI models against competitors and receive private, detailed performance reports.
- Model and agent evaluations on Inferium AI are based on a proprietary set of inference criteria, combining both technical benchmarking and human feedback. More information on their evaluation process is available here: https://docs.inferium.io/understanding-inferium/models/evaluate-models
- Inferium AI is also the first platform to implement Proof of Inference, delivering an added layer of transparency, accountability, and trust to AI inference operations.
Tokenomik Inferium (IFR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Inferium (IFR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token IFR yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token IFR yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik IFR, terokai IFR harga langsung token!
IFR Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju IFR? Halaman ramalan harga IFR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
