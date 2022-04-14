Tokenomik INFERNO (INF)

Tokenomik INFERNO (INF)

Lihat cerapan utama tentang INFERNO (INF), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

INFERNO (INF) Maklumat

Inferno is simple: Use $TITANX and mint $INFERNO. There are 8, twenty four hour mint cycles and 90% buy and burn.

eight 24-hour sessions of token minting.

Inferno starts the show every Friday at 2pm UTC until Saturday at 2pm UTC.

After each 24-hours, claim your tokens

Eight consecutive Saturdays for eight weeks.

As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets made and thats when the Buy and Burns happen which is making this a truly deflationary token

Laman Web Rasmi:
https://inferno.win/
Kertas putih:
https://docs.inferno.win/inferno

INFERNO (INF) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk INFERNO (INF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.84M
$ 9.84M$ 9.84M
Jumlah Bekalan:
$ 3.03T
$ 3.03T$ 3.03T
Bekalan Edaran:
$ 3.03T
$ 3.03T$ 3.03T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.84M
$ 9.84M$ 9.84M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik INFERNO (INF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik INFERNO (INF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token INF yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token INF yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik INF, terokai INF harga langsung token!

INF Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju INF? Halaman ramalan harga INF kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.