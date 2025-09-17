Infinaeon (INF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00120467 $ 0.00120467 $ 0.00120467 24J Rendah $ 0.00143818 $ 0.00143818 $ 0.00143818 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00120467$ 0.00120467 $ 0.00120467 24J Tinggi $ 0.00143818$ 0.00143818 $ 0.00143818 Sepanjang Masa $ 0.01577099$ 0.01577099 $ 0.01577099 Harga Terendah $ 0.0010854$ 0.0010854 $ 0.0010854 Perubahan Harga (1J) -3.24% Perubahan Harga (1D) -2.08% Perubahan Harga (7D) -5.40% Perubahan Harga (7D) -5.40%

Infinaeon (INF) harga masa nyata ialah $0.00130968. Sepanjang 24 jam yang lalu, INF didagangkan antara $ 0.00120467 rendah dan $ 0.00143818 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INF sepanjang masa ialah $ 0.01577099, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0010854.

Dari segi prestasi jangka pendek, INF telah berubah sebanyak -3.24% sejak sejam yang lalu, -2.08% dalam 24 jam dan -5.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Infinaeon (INF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 524.83K$ 524.83K $ 524.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 549.84K$ 549.84K $ 549.84K Bekalan Peredaran 400.90M 400.90M 400.90M Jumlah Bekalan 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Had Pasaran semasa Infinaeon ialah $ 524.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INF ialah 400.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 420000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 549.84K.