Tokenomik Infinaeon (INF)

Lihat cerapan utama tentang Infinaeon (INF), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Infinaeon (INF) Maklumat

Infinaeon: The Infinitely Smarter Blockchain. The new iteration of Defi is here. Changing the way we view blockchains forever.

Infinaeon is an innovative Layer 2 blockchain built on Ethereum, utilizing Ethereum as its native gas currency, similar to Base and Arbitrum. This cutting-edge platform introduces a unique mechanism that sets it apart from other chains: a dynamic allocation of gas fees to a smart contract for multiple purposes. The most important being the underlying asset of the chain will always appreciate in value.

Laman Web Rasmi:
https://infinaeon.com/
Kertas putih:
https://infinaeon.com/whitepaper

Infinaeon (INF) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Infinaeon (INF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 474.81K
Jumlah Bekalan:
$ 420.00M
Bekalan Edaran:
$ 401.36M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 496.86K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01577099
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0010854
Harga Semasa:
$ 0.00118304
Tokenomik Infinaeon (INF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Infinaeon (INF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token INF yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token INF yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik INF, terokai INF harga langsung token!

INF Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju INF? Halaman ramalan harga INF kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?


Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.