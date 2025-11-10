InfiniFi USD Harga Hari Ini

Harga langsung InfiniFi USD (IUSD) hari ini ialah $ 0.999801, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IUSD kepada USD penukaran adalah $ 0.999801 setiap IUSD.

InfiniFi USD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 152,043,830, dengan bekalan edaran sebanyak 152.09M IUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IUSD didagangkan antara $ 0.999701 (rendah) dan $ 1.0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.903172.

Dalam prestasi jangka pendek, IUSD dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan +0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

InfiniFi USD (IUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 152.04M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 152.05M Bekalan Peredaran 152.09M Jumlah Bekalan 152,104,377.917539

Had Pasaran semasa InfiniFi USD ialah $ 152.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IUSD ialah 152.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 152104377.917539. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 152.05M.