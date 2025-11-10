Infinitar Governance Token Harga Hari Ini

Harga langsung Infinitar Governance Token (IGT) hari ini ialah $ 0.00134356, dengan 10.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IGT kepada USD penukaran adalah $ 0.00134356 setiap IGT.

Infinitar Governance Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 629,501, dengan bekalan edaran sebanyak 468.53M IGT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IGT didagangkan antara $ 0.00133291 (rendah) dan $ 0.00150754 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.680328, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00116566.

Dalam prestasi jangka pendek, IGT dipindahkan +0.26% dalam sejam terakhir dan -40.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Infinitar Governance Token (IGT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 629.50K$ 629.50K $ 629.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Bekalan Peredaran 468.53M 468.53M 468.53M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Infinitar Governance Token ialah $ 629.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IGT ialah 468.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.34M.