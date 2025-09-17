infinite backrooms (IB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01155285$ 0.01155285 $ 0.01155285 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.47% Perubahan Harga (1D) -0.45% Perubahan Harga (7D) +2.60% Perubahan Harga (7D) +2.60%

infinite backrooms (IB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IB sepanjang masa ialah $ 0.01155285, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IB telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, -0.45% dalam 24 jam dan +2.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

infinite backrooms (IB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 127.27K$ 127.27K $ 127.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 127.27K$ 127.27K $ 127.27K Bekalan Peredaran 998.49M 998.49M 998.49M Jumlah Bekalan 998,492,086.631832 998,492,086.631832 998,492,086.631832

Had Pasaran semasa infinite backrooms ialah $ 127.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IB ialah 998.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998492086.631832. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 127.27K.