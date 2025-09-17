Lagi Mengenai IB

infinite backrooms Logo

infinite backrooms Harga (IB)

Tidak tersenarai

1 IB ke USD Harga Langsung:

$0.00012746
-0.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
infinite backrooms (IB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:35:32 (UTC+8)

infinite backrooms (IB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0.01155285
$ 0
+0.47%

-0.45%

+2.60%

+2.60%

infinite backrooms (IB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IB sepanjang masa ialah $ 0.01155285, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IB telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, -0.45% dalam 24 jam dan +2.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

infinite backrooms (IB) Maklumat Pasaran

$ 127.27K
--
$ 127.27K
998.49M
998,492,086.631832
Had Pasaran semasa infinite backrooms ialah $ 127.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IB ialah 998.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998492086.631832. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 127.27K.

infinite backrooms (IB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga infinite backrooms kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga infinite backrooms kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga infinite backrooms kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga infinite backrooms kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.45%
30 Hari$ 0+9.99%
60 Hari$ 0-25.82%
90 Hari$ 0--

Apakah itu infinite backrooms (IB)

Infinite Backrooms is a meme token launched on the Solana blockchain, inspired by the concept of the "backrooms" - an endless maze of surreal and unsettling rooms often depicted in internet culture. Designed to be both a fun experiment and a token that captures the imagination, Infinite Backrooms taps into the limitless creative potential of digital spaces and the growing world of decentralized finance. This project is rooted in the idea of infinite exploration, much like the endless hallways of the backrooms, providing an immersive and unconventional experience for the community.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

infinite backrooms (IB) Sumber

Laman Web Rasmi

infinite backrooms Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai infinite backrooms (IB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset infinite backrooms (IB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk infinite backrooms.

Semak infinite backrooms ramalan harga sekarang!

IB kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik infinite backrooms (IB)

Memahami tokenomik infinite backrooms (IB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai infinite backrooms (IB)

Berapakah nilai infinite backrooms (IB) hari ini?
Harga langsung IB dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IB ke USD?
Harga semasa IB ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran infinite backrooms?
Had pasaran untuk IB ialah $ 127.27K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IB?
Bekalan edaran IB ialah 998.49M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IB?
IB mencapai harga ATH sebanyak 0.01155285 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IB?
IB melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan IB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IBialah -- USD.
Adakah IB akan naik lebih tinggi tahun ini?
IB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:35:32 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.