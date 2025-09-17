Infinite BTC Reward (IBR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00149989$ 0.00149989 $ 0.00149989 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.45% Perubahan Harga (1D) -1.61% Perubahan Harga (7D) +14.12% Perubahan Harga (7D) +14.12%

Infinite BTC Reward (IBR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IBR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IBR sepanjang masa ialah $ 0.00149989, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IBR telah berubah sebanyak +0.45% sejak sejam yang lalu, -1.61% dalam 24 jam dan +14.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Infinite BTC Reward (IBR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.12K$ 33.12K $ 33.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.12K$ 33.12K $ 33.12K Bekalan Peredaran 998.33M 998.33M 998.33M Jumlah Bekalan 998,327,546.141345 998,327,546.141345 998,327,546.141345

Had Pasaran semasa Infinite BTC Reward ialah $ 33.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IBR ialah 998.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998327546.141345. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.12K.