Tokenomik Infinite BTC Reward (IBR)
Infinite BTC Reward (IBR) Maklumat
$IBR introduces a new concept as the first-ever BTC rewards token, designed to redefine how cryptocurrency holders can generate passive income. By simply holding $IBR in your wallet, you unlock the ability to earn Bitcoin (BTC) rewards effortlessly, making it an innovative and accessible option for both seasoned investors and newcomers to the crypto space.
The mechanics are elegantly simple yet powerful: a 5/5 rewards tax structure ensures that every transaction within the $IBR ecosystem contributes to the reward pool. 5% of each transaction is collected as a tax redistributed directly to $IBR holders in the form of BTC.
Infinite BTC Reward (IBR) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Infinite BTC Reward (IBR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Infinite BTC Reward (IBR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Infinite BTC Reward (IBR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token IBR yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token IBR yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik IBR, terokai IBR harga langsung token!
IBR Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju IBR? Halaman ramalan harga IBR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.