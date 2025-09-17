Infinite Money Glitch (IMG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00178465 24J Tinggi $ 0.00198435 Sepanjang Masa $ 0.04171505 Harga Terendah $ 0.00147691 Perubahan Harga (1J) +0.71% Perubahan Harga (1D) -5.27% Perubahan Harga (7D) -20.01%

Infinite Money Glitch (IMG) harga masa nyata ialah $0.00179741. Sepanjang 24 jam yang lalu, IMG didagangkan antara $ 0.00178465 rendah dan $ 0.00198435 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IMG sepanjang masa ialah $ 0.04171505, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00147691.

Dari segi prestasi jangka pendek, IMG telah berubah sebanyak +0.71% sejak sejam yang lalu, -5.27% dalam 24 jam dan -20.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Infinite Money Glitch (IMG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.80M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.80M Bekalan Peredaran 998.95M Jumlah Bekalan 998,948,239.255819

Had Pasaran semasa Infinite Money Glitch ialah $ 1.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IMG ialah 998.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998948239.255819. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.80M.