Infinite Money Glitch X2 Logo

Infinite Money Glitch X2 Harga (IMGX2)

Tidak tersenarai

1 IMGX2 ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Carta Harga Langsung
Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00189496
$ 0.00189496$ 0.00189496

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.00%

+15.02%

+15.02%

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IMGX2 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IMGX2 sepanjang masa ialah $ 0.00189496, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IMGX2 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +15.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Maklumat Pasaran

$ 25.80K
$ 25.80K$ 25.80K

--
----

$ 25.80K
$ 25.80K$ 25.80K

415.57M
415.57M 415.57M

415,565,542.642536
415,565,542.642536 415,565,542.642536

Had Pasaran semasa Infinite Money Glitch X2 ialah $ 25.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IMGX2 ialah 415.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 415565542.642536. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.80K.

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Infinite Money Glitch X2 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Infinite Money Glitch X2 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Infinite Money Glitch X2 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Infinite Money Glitch X2 kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.00%
30 Hari$ 0+39.07%
60 Hari$ 0+35.82%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Sumber

Laman Web Rasmi

Infinite Money Glitch X2 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Infinite Money Glitch X2.

Semak Infinite Money Glitch X2 ramalan harga sekarang!

IMGX2 kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Memahami tokenomik Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IMGX2 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Berapakah nilai Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) hari ini?
Harga langsung IMGX2 dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IMGX2 ke USD?
Harga semasa IMGX2 ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Infinite Money Glitch X2?
Had pasaran untuk IMGX2 ialah $ 25.80K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IMGX2?
Bekalan edaran IMGX2 ialah 415.57M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IMGX2?
IMGX2 mencapai harga ATH sebanyak 0.00189496 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IMGX2?
IMGX2 melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan IMGX2?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IMGX2ialah -- USD.
Adakah IMGX2 akan naik lebih tinggi tahun ini?
IMGX2 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IMGX2ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.